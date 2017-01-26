Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş futbol takımını taşıyan uçak Kayseri'deki kötü hava koşulları nedeniyle 12.40'da Adana'ya iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan hareket ederek Adana'ya inen uçaktaki futbolcular ve teknik ekip, aprona yanaşan otobüse bindi. Polis eskortu eşliğinde saat 18.00'da başlayacak maça yetişmek için Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş takımını, havaalanı çıkışında sadece 3 Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yaklaşık 3 saatlik bir karayolu yolculuğu yapacak olan Beşiktaş takımına, Adana Havaalanı'nda Yüzevler Kebap sahibi ve Adana Demirspor'un eski yöneticilerinden Şevket Aydoğdu, Adana Kebabı ikram etti.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş takımını taşıyan uçak Adana'ya indi
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş futbol takımını taşıyan uçak Kayseri'deki kötü hava koşulları nedeniyle 12.40'da Adana'ya iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan hareket ederek...
26 Ocak 2017 Perşembe 14:06
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