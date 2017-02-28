Ali DANAŞ, İstanbul () - BEŞİKTAŞ'ta Caner Erkin ve Demba Ba sevinci Tedavisine ABD'de devam eden ve buradan dönen Demba Ba antrenmana çıkarken, Caner ise ilk koz topla çalışmalara başladı *** Görüntüler geçiliyor, ayrıntılı haber en kısa sürede geçilecek
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Demba Ba sevinci
Ali DANAŞ, İstanbul () - BEŞİKTAŞ'ta Caner Erkin ve Demba Ba sevinci Tedavisine ABD'de devam eden ve buradan dönen Demba Ba antrenmana çıkarken, Caner ise ilk koz topla çalışmalara başladı *** Görüntüler geçiliyor, ayrıntılı...
28 Şubat 2017 Salı 16:10
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