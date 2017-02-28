(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Demba Ba sevinci (2)

Ali DANAŞ, İstanbul () - BEŞİKTAŞ'ta Caner Erkin ve Demba Ba sevinci Tedavisine ABD'de devam eden ve buradan dönen Demba Ba antrenmana çıkarken, Caner ise ilk koz topla çalışmalara başladı *** Görüntüler geçiliyor, ayrıntılı haber en kısa sürede geçilecek