(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Osmanlıspor maçının ardından (2)

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Kupa maçları yanlış tarihlerde oynanıyor" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Oyuncularım 2017'de elinden geleni yaptı" "Quaresma, duygularıyla kalitesini kullanan bir isim" "Bu kadro böyle kalmalı" "Planlamaya daha fazla dikkat etmek gerekir" Ali DANAŞ / İSTANBUL, () Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri, mücadelenin ardından maçın oynandığı Vodafone Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı. İlk olarak söz alan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Buraya gelmeden önce pazartesi günü maç yaptık. Bu maç da futbolcu arkadaşlarımızın ilk yarıdaki son maçı. Ellerinden geleni yaptılar. Seyir zevki yüksek bir maç göstermek istedik. Skor anlamında istediğimizi alamadık. İlk devrede yaptığımız bireysel hatalar vardı. İkinci yarıda 3 net pozisyonumuz vardı. Sonuç daha farklı olabilirdi. İlk yarı bizim açımızdan zor geçti. Ligde de zor bir konumdayız. Beşiktaş'ı kutluyorum. Hazırlıklara başlayacağız ve iyi bir kamp dönemiyle çıkış yakalamak istiyoruz" dedi. BUZ: "KUPA MAÇLARI YANLIŞ TARİHLERDE OYNANIYOR" Kupa maçlarının oynandığı tarihlerden yakınan İrfan Buz, "Planlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Futbolcuları burada tutuyorsunuz ilk yarıyı bitiriyorsunuz. Noel tatilleri var. İngiltere maçlar devam ediyor diyorlar ama her yerde aynı değil. Ben Almanya'da da yaşadım. Kupa statüsünü doğru buluyorum, hatta tek maça da indirilebilir. Ama zaman olarak kötü. Afrika'ya gidenler var, Avrupa'ya gidenler var. Ayın 3'ünde Antalya'da toplanacağız. Mental olarak futbolcuları belirli seviyede tutmak kolay değil. Bugün Beşiktaş tam kadro olarak çıktı. Bazı futbolcularımızı bu konuda koruduk. Korumamış olsaydık, daha fazla sıkıntı yaşayabilirdik. Bazı arkadaşları oynatmak istedik ve ellerinden geleni yaptılar. Fırsat vermek de önemli. Fırsat vermediğiniz zaman tanınmıyorlar. Gelişme anlamında bu da çok önemli bir durum. Herkese iyi seneler diliyorum" diyerek basın toplantısını noktaladı. GÜNEŞ: "OYUNCULARIM 2017'DE ELİNDEN GELENİ YAPTI" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "En kötü günümüzde taraftarlarımızın gelmesinden dolayı mutluyum" diyerek şunları söyledi: "Ama burada medya yok. Burada olan ve olmayan herkese iyi tatiller diliyorum. Bir önceki yıla göre ülkemize huzur ve barış gelmesini, dünyada da akıl tutulmasının iyi hale gelmesini diliyorum. Acıların geride kaldığı bir yıl, sevinçlerin de önümüzdeki yıl artmasını diliyorum" dedi. Maçı değerlendiren Güneş, "Sonuç olarak iyi ama gol yememiz açısından kötü oldu. Bütün oyuncularımız 2017 yılında elinden geleni yaptı. Ligde sıkıntılıyız, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde iyiyiz. Gelecek yıl açığı kapatıp ligde önde olmak istiyoruz. Yeniden zorlukları aşacak bir takım olgusu oluşturmak istiyoruz. Kaybettiğimiz puanları böyle telafi edebiliriz. Bütün oyuncuları şu ana kadar gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Başkanımızı, yönetimimizi ve taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum ve selamlar söylüyorum." "QUARESMA, DUYGULARIYLA KALİTESİNİ KULLANAN BİR İSİM" "Quaresma işini çok seven, duygularıyla kalitesini kullanan bir oyuncu. Bugün gol atmasına sevindim. Bazen frikik attığı zaman sevgiler, eleştiriye dönüyor. Gol sayısı çok olmadığı için gol atmasına çok sevindim. Oyuna sonradan girdi ve iştahlıydı. Sadece Quaresma değil, bütün oyuncular çok iyiydi. Futbolumuzu daha da geliştirmeliyiz. Sadece Beşiktaş taraftarı değil, tüm futbolseverler daha iyi bir futbol istiyor. Büyüyen takım oyuncuları daha büyük oynamalı." "BU KADRO BÖYLE KALMALI" "Cenk ve diğer oyuncularımızın hepsi iyi. Resmi olarak şu anda bize Vida katıldı. Daha önce kadroya katılması düşünülen ancak bonservis nedeniyle geç katılan bir isim oldu. Oyuncu gitmesi ya da gelmesi gibi bir isteğim yok. Bunlar benim yetkimde olan şeyler değil. Benim dışımda konuşulan durumlar. Gelen ya da giden oyuncuyla ilgili ancak transfer sonuçlandığı zaman konuşurum. Bana kalırsa bu kadro böyle kalmalı. Bu oyuncularla, geride kaldığımız yarışı önde bitirmek istiyoruz. Bir oyuncunun gitmesi ya da kalması konusunu teknik olarak konuşabilirim. Ancak ekonomik açıdan başkan konuşur. Ben sadece bitmiş transferlerle ilgili olarak yorum yaparım." "PLANLAMAYA DAHA FAZLA DİKKAT ETMEK GEREKİR" "Bu konularla ilgili antrenörler ve oyuncular görüşlerini bildirmeli. Bir hafta önce de boşluk vardı, o hafta oynanabilirdi. Ayrıca, daha önce pazar günü lig maçı oynayıp salı günü kupa maçı oynadık. Ancak bu kez biz perşembe günü kupa maçı oynadık, Galatasaray salı günü oynadı ve 2 gün izin yaptı. Burada kulüp isimleri önemli değil. Doğrusu şu, futbolun güzel oynanması için zeminin de güzel olması lazım. Bizim Ankara'daki maçımızın buz üzerinde oynanması çok yanlış. Tatil nedeniyle boşluğa girmeye de gerek yok. Ben inatla çıkarabildiğim en iyi kadroyu çıkardım bugün. Buraya gelen taraftarı da düşünmek lazım. Bütün hocalar söylüyorsa ben de söylüyorum, planlamaya daha dikkat etmek gerekir. Daha önce Sivas Belediye maçında da bunları söylemiştim, buz üzerinde oynamıştık. Söylemlerimizin amacı federasyonu suçlamak değil. Biz aynı gemideki insanlarız. 1 numara milli takım, 2 numara Şampiyonlar Ligi, 3 numara Avrupa Ligi ve sonrasında lig ve kupa olarak planlama yapılmalı. Bize oynayacaksın diyorlar ve biz oynuyoruz ama haksızlık yapılmaması lazım."