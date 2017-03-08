ALİ DANAŞ-ATİNA,() Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın TSİ 23.05’te karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı. Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Olympiakos maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiren siyah-beyazlı ekipte idmananın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Kafile ile Yunanistan'a gelen tüm oyuncular idmanda yer aldı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Olympiakos hazırlıklarını tamamladı
ALİ DANAŞ-ATİNA,() Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın TSİ 23.05’te karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı. Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Olympiakos...
08 Mart 2017 Çarşamba 23:06
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