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(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Olympiakos hazırlıklarını tamamladı

ALİ DANAŞ-ATİNA,() Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın TSİ 23.05’te karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı. Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Olympiakos...

ALİ DANAŞ-ATİNA,() Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın TSİ 23.05’te karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı. Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Olympiakos maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiren siyah-beyazlı ekipte idmananın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Kafile ile Yunanistan'a gelen tüm oyuncular idmanda yer aldı.

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