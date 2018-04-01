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(Görüntülü Haber) Beşiktaş Mogaz üste üste 10'uncu, toplamda 14'üncü kez şampiyon!

Antalyaspor'u 32-26 mağlup eden Siyah-beyazlılar, ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti   Beşiktaş Mogaz, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı   Ali DANAŞ...

Antalyaspor'u 32-26 mağlup eden Siyah-beyazlılar, ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti


 

Beşiktaş Mogaz, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı


 

Ali DANAŞ - İSTANBUL /


 

Beşiktaş Mogaz, Hentbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 3 hafta kala art arda 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğunu ilan etti!

Hentbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Bş. Bld. Ankaraspor'un sekiz puan önünde 38 puanla zirvede yer alan Beşiktaş Mogaz, bugün Antalyaspor'u 32-26 mağlup ederek ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlılar böylece üst üste 10'uncu ve toplamda 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

BEŞİKTAŞ MOGAZ'IN 41'İNCİ KUPASI

Faaliyetlerine 40 yıl önce başlayan Beşiktaş Mogaz Takımı, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı.

Siyah-beyazlılar; Hentbol Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Federasyon Kupası organizasyonlarında toplam 41 kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş Mogaz, bugüne kadar kazandığı 41 kupanın 31 tanesini Antrenör Müfit Arın ve teknik ekibi görev yaptığı dönemde kazandı.

Başkan Fikret Orman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan'ın döneminde siyah-beyazlılar, 16 kupa elde etti.

Beşiktaş Mogaz Takımı'nın 1980 yılından bugüne kadar kazandığı kupaların tarihleriyle sırası şöyle;

Süper Lig (14) : 1980, 1981, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Türkiye Kupası (12) : 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

Süper Kupa (14) : 1980, 1981, 1996, 1997, 1998 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

Federasyon Kupası (1): 1989

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