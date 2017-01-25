ALİ DANAŞ - İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası eleme grubu son maçında D grubunda Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir saat süren idmana Alanyaspor maçında oynayan futbolcular katılmadı.Teknik direktör Şenol Güneş altyapı oyuncuları ile takviye ettiği yedek ağırlıklı ve bir kadro ile Kayseri'ye gidecek. Isınma koşuları ile başlayan idman 5'e 2 ve yarı sahada pas çalışması ile devam etti.Antrenman kenar ortaları ve şut çalışması ile sona erdi. Sakatlığını atlatan Caner Erkin bireysel antrenör eşliğinde yaptığı saha antrenmanına devam etti. Beşiktaş Kayseri'ye yarın sabah giderken as futbolcular saat 16:30'da A.Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
ALİ DANAŞ - İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası eleme grubu son maçında D grubunda Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir saat süren idmana Alanyaspor maçında oynayan futbolcular...
25 Ocak 2017 Çarşamba 18:47
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