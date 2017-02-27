Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş ekibi, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Tesislere gelen yaklaşık 100 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'ya uğurladı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş kafilesi meşalelerle uğurlandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş ekibi, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Tesislere gelen yaklaşık 100 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını meşale ve tezahüratlar...
27 Şubat 2017 Pazartesi 18:25
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