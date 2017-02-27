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(Görüntülü Haber) Beşiktaş kafilesi meşalelerle uğurlandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş ekibi, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Tesislere gelen yaklaşık 100 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını meşale ve tezahüratlar...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş ekibi, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Tesislere gelen yaklaşık 100 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'ya uğurladı.

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