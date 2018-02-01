(Görüntülü Haber) Beşiktaş kafilesi Bursa'ya geldi

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()





Beşiktaş, Bursaspor ile oynayacağı mücadele için Bursa'ya geldi. Siyah-beyazlı kafilede yeni transfer Vagner Love da yer aldı.



Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile saat 20:00'de karşılaşacak olan Beşiktaş, Bursa'ya geldi. Karayoluyla Bursa'ya güvenlik önlemleri altında gelen siyah-beyazlı kafile akşam saatlerinde kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş kafilesini otel önünde bir grup siyah-beyazlı taraftar karşılarken teknik heyet ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulunuldu. Beşiktaş'ın yıldız ismi Alvaro Negroda'ya özel pankart açıldı. Kamp yapacağı otele yerleşen Beşiktaş kafilesi maç saatini beklemeye başladı.



Siyah-beyazlı ekipte tedavileri süren Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic'in yanı sıra kart cezalısı olan Ryan Babel de kafileye dahil edilmedi. Yeni transfer Vagner Love ise Bursaspor maçının kadrosunda yer aldı.