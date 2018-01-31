(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin imzayı attı (5)
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:30
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