(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, ilk antrenmanına çıktı (1)
03 Ocak 2018 Çarşamba 18:41
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