İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - BEŞİKTAŞ'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 00.30'da İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic, Atatürk Havalimanı'nda Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı. Hırvat futbolcu daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'da
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - BEŞİKTAŞ'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 00.30'da İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi...
05 Ocak 2017 Perşembe 08:26
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