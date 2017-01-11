İSTANBUL / Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanın sabah bölümü basın mensuplarına kapalı olurken, günün ikinci idmanı ise medyaya açık olarak yapıldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadılar. İdmanın son bölümünde bazı oyuncular ayrıca frikik çalışması yaptı. İzinli olan Aras Özbiliz antrenmana katılmazken, tedavisi devam eden Ömer Şişmanoğlu ise takımdan ayrı koşu yaptı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada Tolga Zengin ve Olcay Şahan, idman sırasında yüzlerine top isabet etmesi nedeniyle kısa süreli sakatlık geçirdiler. Öte yandan antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman da takip etti. Yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak ile birlikte antrenmanın yapıldığı sahanın kenarına gelen başkan Fikret Orman, bir süre buradan çalışmayı izledikten sonra tesislere döndü.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ın idmanını başkan Orman da izledi
İSTANBUL / Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanın sabah bölümü basın mensuplarına...
11 Ocak 2017 Çarşamba 19:13
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