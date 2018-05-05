Divan Kurulu toplantısı yapılıyor Ali DANAŞ - İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor. Başkan Fikret Orman'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı. Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Verilen rakamlara göre siyah beyazlıların net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu. Divan Kurulu, 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması ile devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 912 milyon TL
Divan Kurulu toplantısı yapılıyor Ali DANAŞ - İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor. Başkan Fikret Orman'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı...
05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
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