(Görüntülü Haber) Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi: "Oyuncuların moralleri çok iyi ama mühim olan sahadaki oyun"

"Gruptan lider çıkmamız; Bayern Münih ile dişe diş mücadele edeceğimizin ispatıydı"

"Vatandaşlarımızın Türkiye'yi iyi temsil etmelerini istiyorum"

ALİ DANAŞ / MÜNİH, ()





Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bayern Münih ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Doğan Haber Ajansı'na () konuştu. Çebi, "Oyuncuların moralleri çok iyi ama mühim olan sahadaki oyun. Moralimizin iyi olduğu yerlerden istediklerimizi alamadan döndüğümüz de oldu. İnşallah o gün sahada konsantre olmuş bir Beşiktaş takımı görürüz" dedi.



Bayern Münih maçı öncesinde yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme gelen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bugün zaten gelecekti. Bugün hala ben iddialı olmaya devam ediyorum. Kimse kusura bakmasın. Çünkü bu iddiayı ben lafın gelişi olarak söylemiyorum. Bu kadar zor takımların arasından birinci olarak çıkmak, zaten bizim bu saatten sonra Bayern Münih'le dişe diş mücadele edeceğimizin bir ispatıydı. Ben bunu vurgulamak istedim sadece" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIN MORALLERİ ÇOK İYİ AMA MÜHİM OLAN SAHADAKİ OYUN"



Futbolcuların moralinin oldukça iyi olduğunu ifade eden Çebi, "Moralleri çok iyi ama mühim olan sahadaki oyun. Moralimizin iyi olduğu yerlerden istediklerimizi alamadan döndüğümüz de oldu. İnşallah o gün sahada konsantre olmuş bir Beşiktaş takımı görürüz. Sonuç itibarıyla buradan Vodafone Park'ta daha rahat işimizi görebileceğimiz sonuçla döneriz" dedi.



"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'Yİ İYİ TEMSİL ETMELERİNİ İSTİYORUM"



Beşiktaş'ın Bayern Münih mücadelesine seyirci götürmemesine değinen Çebi, "Sonuçta insanlar burada yaşıyorlar. Onların da bilet alma hakları varsa, alıp buraya gelmişlerse bize sadece onlara keyifli bir maç seyretmelerini dilemek düşer. Aynı zamanda da kulübün ikinci başkanı olarak onlardan rica ediyorum, biz Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen futbol takımımızı buraya getiriyoruz. Türkiye'yi iyi temsil ederken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın da burada iyi temsil etmesini diliyorum. Mütevazı, saygın olmaları, olaysız bir şekilde maç seyretmeleri; Avrupa'da yaşayan tüm Türkler için önem ifade etmektedir. Buna dikkat ederlerse çok sevineceğim" ifadelerini kullandı.