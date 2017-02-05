"Türk futbol severleri, bu akşam sahada, bir futbol takımının, futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazandığını seyretti" Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'ye 1 - 0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonunda sert açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamaları şöyle; "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak Türk futbol severleri, bu akşam sahada, bir futbol takımının, futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazandığını seyretti. Bu da bir tespittir. Sonuçta sahada top oynamayan bir futbol takımı ve entrikalarla dizayn edilmiş politikalarla sahada top oynamayarak bir maçı nasıl kazanacaklarını Türk futbolseverleri seyretmiş oldu. Başka da bir şey söylemek istemiyorum."
(Görüntülü Haber) Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den sert açıklamalar
"Türk futbol severleri, bu akşam sahada, bir futbol takımının, futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazandığını seyretti" Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'ye 1 - 0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan...
05 Şubat 2017 Pazar 23:11
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