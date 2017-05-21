(Görüntülü Haber) Beşiktaş idari ve mali genel kurulunda "ihraç oylamasında" gerginlik yaşandı

Beşiktaş Genel Kurulu karıştı Sercan Sapanatan-Gökhan Hebepçi, İstanbul- Beşiktaş Kulübü'nün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda istenmeyen olaylar çıktı. Üyelikten çıkarılma konusunda yaşanan oylamada genel kurulda arbede çıktı. Yapılan oylama sonrası Fikret Orman'a hakaretten disiplin kuruluna sevk edilen 3 üye Ahmet Gelberi, Ozan BİBER ve Okan Başaran üyelikten oybirliği ile çıkartıldı. İtirazlar ve tartışmalar salonu bir anda gerdi. Başkan Orman da bu arbededen sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Benimle alakalı hakaret vari konuşmalar yapan gelsin yüreği varsa yüzüme konuşsun. O arkadaşların attığı tweetler ortada. Bana gelip demogoloji yapmasın. Gitsin onları çocuklara anlatsın. Burada kimse kimseyi kandırmasın. Fenerbahçeli, Galatasaraylı kongre üyeleri var diyorlar bana isim versinler. Öyle atarak olmaz. Bana küfür edenlere lafım benim ailem, çocuklarım yok mu? Ben bu arkadaşların üyelikten çıkmasını istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonrası Fikret Orman'a hakaretten disiplin kuruluna sevk edilen 3 üye Ahmet Gelberi, Ozan BİBER ve Okan Başaran üyelikten oybirliği ile çıkartıldı.