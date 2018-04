(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Göztepe maçının ardından (2)

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "10 kişi kalmasak daha farklı olabilirdi"







Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.



3-1'den sonra tekrardan oyuna dönebilecekleri sırada 10 kişi kaldıklarını ifade eden Tamer Tuna, "İstediğimiz gibi başladık. Duran top golü ve sonrasındaki akış oyunu başka noktaya getirdi. Beşiktaş'ın üstün olduğu pas özelliğini kullandığı sırada pozisyonlar da bulduk. Bunları gole çevirememek, oyuna dönüşlerimizi geciktirdi. 3-1'den sonra oyuna tekrar dönüşümüzü sağlayacak duruma geldik ama 10 kişi kaldık. Bu skor bugüne kadar yaşamadığımız bir neticeydi. Savunma konusunda sezon başından bu yana yaşadığımız istikrarsızlık var. Transfer anlamında ve planlama anlamında bazı gecikmeler yaşadık. Bütün maçlardaki iyi organizasyonumuzu bugün yitirdik. 10 kişi kaldıktan sonra daha da kötü oldu. Göztepe adına kalan 6 haftada ligi iyi pozisyonda sonlandırmak adına bundan sonraki süreç iyi geçecektir diye düşünüyorum. Gelecek planlaması adına en önemli maçımız buydu. Düşünce farklılıkları olduğunda kendimizi görmemizi engelleyen bazı durumlar oluyor. Bu maç da kendimizi görme anlamında bir maç oldu. Bu fark bize yakışmadı diyebilirim" dedi.



"10 KİŞİ KALMASAK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"



Poko'yu Beşiktaş'ın zaaflarına karşı kullanmak istediklerini ifade eden Tuna, "Maçın içinde birkaç senaryo var. 3-1'i yakaladıktan sonra 3-2'yi bulsak durum değişebilirdi. Hatta 10 kişi kalmasak yine daha farklı olabilirdi. Poko'yu Beşiktaş'ın zaaflarına karşı değerlendirmek istedik. Dönseydi farklı gelişebilirdi. Oyuncu değişikliği için ikinci yarının başını bir görmek istedim. Caner'in çıktığı pozisyonlarda Tosic'in ters kademede zaman zaman zaafları oluyordu ve bunu kullanmak istedik ancak istediğimiz gibi olmadı" ifadelerini kullandı.



"BEN BU TAKIMDA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



Geçtiğimiz günlerde Fikret Orman'ın Göztepeli oyuncu Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili sorulan soru üzerine konuşan Tuna, "Kendimle ilgili olarak Beşiktaş'ı değerlendirmeyeceğim. Göztepe'nin hocasıyım. Bugüne kadar başkanla hiçbir şekilde parayla ilgili konuşmadık. Seneye kalma konusunda bu takıma neler katabiliriz gibi bir konuşma yaptık. Ben devam etmek istiyorum bu takımda. Göztepe, ekonomik yapı, içinde bulunduğu durumla çok iyi bir kulüp. Uzun süre çalışmak istiyorum burada. Neleri doğru yapabiliriz diye görüştükten sonra imzayı atacağım inşallah" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ'IN NASIL OYNAYACAĞI BELLİYDİ"



Tuna, "Teknik alanda kalmak isteyen birisiyim. Kendi düşüncelerimiz var, onların da düşünceleri var. Futbolumuzun geldiği noktayı görüyoruz. Oyuncu transferlerini konuşuyoruz. Teknik adamların birbirlerine eleştirilerini saha dışında konuşuyoruz. Sahada daha çok konuşmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir cümlem bile başlık olabilir. Sadece futbol konuşmak istiyorum. Beşiktaş'ın nasıl oynayacağı belliydi. Bugün kenar ortalarla gelen Beşiktaş'ın en az kanat ortası yaptığı maçtı. Beşiktaş 3 korner yaptı. Normalde daha fazla oluyor. Bu durum maçın özetini ortaya koyuyor. Orta sahada Poko'yla hızlanamadık. Ama ilk golü erken yememiz ve ardından hemen ikinci golü yememiz, maçın senaryosunu bizim adımıza değiştirdi" dedi.



"HER ZAMAN HEYECAN İSTEYEN BİR TARAFTARIMIZ VAR"



Ligde bulundukları iyi konumda taraftarın da etkisi olduğunu belirten Tuna, "Takımları güçlü kılan önemli parçaları var. Burada bile Beşiktaş'ın basını var bizim basınımız var. Bunlar da önemli. Göztepe taraftarının tutkusu her zaman oyuncuyu da teknik adamı da iyi hissettiriyor. Bugün şu pozisyonda oluşumuza, ligde hiçbir zaman düşme tehlikesi yaşamadan ilerleyişimizde çok etkili oldu taraftarımız. Bazı baskılı maçlarda olumlu durumlar olumsuza dönebiliyor. Her zaman heyecan isteyen bir taraftarımız var. Göztepe bu konuda şanslı. Beşiktaş'ın stadı dolduran bir taraftarı var, bizim de aynı şekilde taraftarımız var. Her deplasmanda tribünü dolduruyor taraftarımız. Son 50 yılın teknik direktörleri var kulüp kitapçığında. Burada benim örnek aldığım, Adnan Süvari'den sonra Göztepe'de 2 sene üst üste çalışan teknik adam yok. Gerçeği görmemizin en önemli nedenlerinden birisi taraftar tepkileri. Takım taraftarlarının, sosyal medyanın iyi yanlarını kullanmaları gerekiyor. Güçlü yanımız taraftarımız ama güçsüz yanlarımız da var" diyerek sözlerini tamamladı.



GÜNEŞ: "BU SONUÇ GÖZTEPE'NİN KALİTESİNİ GÖSTERMİYOR"



Göztepe ile oynadıkları maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Şenol Güneş, "Saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk. Bu sezon lige çıkan ama oldukça iyi başlayıp çok puan toplayan Göztepe'yle karşılaştık. İşimizin zor olacağını düşündük. Gol gelene kadar da bunu gördük. Gol sonrası ibre bize döndü. Bütün oyuncular iyi niyetli ve basit oynadı. Bizim daha fazla olmak üzere karşılıklı pozisyonlar vardı. En büyük hatamız savunmadan çıkarken basit hataların yapılması oldu. Bunun dışında iştahlıydık. Son bölümde kompakt oyundan biraz koptuk ama seyircinin büyük desteğiyle 5 golle kazandık. Göztepe'nin aldığı bu sonuç, Göztepe'nin kalitesini göstermiyor. Daha iyi sonuçlar alacağını bildiğim bir takım Göztepe" dedi.



"MUSTAFA PEKTEMEK GOL ATMADI AMA OLUMLUYDU"



Beklentilerinin altında oyuncular olduğunu ifade eden Güneş, "Takımda her oyuncu oynayabilir ve bekleyebilir. Larin bizim için genç ve eksikleri olan bir oyuncu. Ancak çok hareketli bir futbolcu. Bunu da kısa sürede gösterdi. Hem rakibe baskı yaptı hem de pozisyon aradı. Yine de eksikleri var. Bugün yakaladığı ilk pozisyonu gol yaptı. Bu durum olumlu. Mustafa Pektemek gol atmadı ama olumluydu. Vida da olumlu oynadı. Beklediğimizin altında olan oyuncularımız var ve onların da eksiklerini gidermesini bekliyoruz" diye konuştu.



"YEDİĞİMİZ GOL BİZİ TEDİRGİN ETTİ"



Yedikleri golün kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Şenol Güneş, "Oyunda alternatif oyuncumuz azdı. Gökhan'ı riske etmememiz gerekiyordu, bunu yapmamak için Vida'yı oyuna dahil ettik. Babel'i sağ açığa alabilirdik ama burada zorlanıyor. Ortada Necip ve Medel'e çok yük bindi. İkisi de çok iyi oynadı. Göztepe'de Tayfur oyuna dahil oldu. Bunu kontrol etmek istedik. Mustafa çok iyi çalışıyor antrenmanlarda. Santrfor arkasında da oynayabiliyor. Larin santrforda oynuyor. Yediğimiz gol bizi tedirgin etti. Demba Ba'nın vurduğu top direkten döndü. Başkandan da Allah razı olsun, sayesinde 3 oyuncuyla Demba Ba'yı kontrol altına almak zorunda olduk! Öküz altında buzağı aradılar ve bu açıklamayı çarptırdılar. Beşiktaş bu oyuncuyu istese ve bizim maçta bilerek oynamasa bu oyuncu, Beşiktaş gidip bu futbolcuyu alır mı? Birkaç gün yazıldı şimdi unutulur" ifadelerini kullandı.



"GÖZTEPE MAÇINI KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ, ŞİMDİ AKHİSAR MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"



Bu maçta olduğu gibi basit oynadıkça daha iyi olacaklarını belirten Güneş, "Baktığınızda en fazla hücum eden ama daha az gol atan takımız. Bu da hücumda yakaladığımız pozisyonları gole çevirmede sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor. Başakşehir maçında rakip 10 kişi kaldı ama bir şut atamadık. Bugün rakip 10 kişi kaldı ve pozisyon sayımız daha da yükseldi. Başakşehir maçında sadece Atiba'nın şutu vardı. Bugün bütün oyuncuların iyi niyeti vardı. Beşiktaş böyle basit oynamayı becerdikçe daha da iyi olacak. 6 oyuncumuz yoktu ama kimin oynadığından çok oynayanların ne verdiği önemli. Şu anda ligle ilgili hiçbir muhakeme yapmam. Göztepe maçını kazandığımız için mutluyuz. Şimdi Akhisar maçına hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.



"YOKLUKTA TAKIM YAPMAK DAHA KOLAY"



Eksik olduğu zamanda takımı oluşturmanın daha kolay olduğunu belirten tecrübeli teknik direktör, "Necip - Medel çok iyiydi. Asistler öncesindeki paslarda çok etkili oldular. Hafta içinde takımın durumuna bakacağız. Akhisar maçında netice alacak oyuncular kimse onlar oynayacak. Benim işim zorlaştı şimdi. Yoklukta takım yapmak daha kolay ama çoklukta takım yapmak daha zor. Sakatlığı olan Vagner var şu anda" diye konuştu.



"TALISCA'NIN KALMASINI İSTERİM"



Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Talisca ile ilgili konuşan Güneş, "Talisca'nın kalmasıyla ilgili benim cevap vermem doğru değil. Teknik olarak kalmasını isterim. Bu transfer konusu bizim dışımızda. Daha farklı kazanabileceğimiz maçlar da oynadık bu sezon. Konya ve Bursa'da koparamadık. Bizim takıma yakışan güzel futbol oynamak ve gol yemeden kazanmak" dedi.



"BURSA VE KONYA'YI YENMEMİZ GEREKİYORDU"



Bayern Münih maçının ardından çok yıprandıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Ligin ilk yarısında Şampiyonlar Ligi vardı, milli takım vardı. Milli takım sonrası çok etkilenen oyuncular oldu. Bayern Münih maçından yıpranmış şekilde çıkıp Başakşehir maçına çıktık. İkinci yarıda kayıp puanlarımız var. Bursa ve Konya'yı yenmemiz gerekiyordu. 7 puanlık kayıp, büyük kayıp ikinci yarıda. Şu anda 4 puan gerideyiz. Bunlara bakmadan işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.



"TALISCA İSTESİN HER YERDE OYNAR"



Talisca'nın istemesi halinde her yerde oynayabileceğini söyleyen Güneş, "Talisca'nın değişimiyle ilgili bir durum var. Hatta yediğimiz golde onun hatası var. Baskı yaptığı zaman daha da iyi olacak. Hala eksikleri olduğunu düşünüyorum. Gol atacağını hissettiren bir oyuncu. Bazı oyuncular gol atmasa bile gol beklersiniz, bazı oyuncular gol atsa bile atmadı dersiniz. Talisca çok istekli ve coşkulu. Yeter ki istesin, her yerde oynar" diye konuştu.