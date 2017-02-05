Ali DANAŞ/İSTANBUL ) Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maça, her iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik damga vururken, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Vodafone Arena'da oynanan maçın ardından, her iki takım futbolcularının geçeceği koridorda güvenlik kordonu oluşturan polis, Mixed-zone'da da güvenliği artırdı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odası koridorunda güvenlik önlemi
Ali DANAŞ/İSTANBUL ) Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maça, her iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik damga vururken, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorunda...
05 Şubat 2017 Pazar 23:40
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