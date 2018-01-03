(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşme imzaladı (1)

Domagoj Vida: "Burada oynadığımız maçta 2 metre mesafedeki arkadaşımı duyamadım" Fikret Orman: "Cenk için Çin'den 35 milyon euro teklif geldi" Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Hırvat stoper Domagoj Vida, imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce birçok kez Türkiye'ye maç oynamak için geldiğini belirten Domagoj Vida, "Ben daha önce Milli takımlarda da, UEFA'da da Beşiktaş'a karşı oynadım. Lens ile takım arkadaşıydım. Sayın başkan görüşmeye geldiğinde orada etkilenmiştim. Bana çok yakın ilgi gösterdiler. Eşimle oturup konuştuk, buraya gelmeye karar verdik. Türkiye'den ve diğer ülke takımlarından da teklif geldi. Ancak ben artık Beşiktaş'tayım ve onlar geride kaldı" dedi. "BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ BİR TAKIM" Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Bayern Münih maçıyla ilgili de konuşan Vida, "Bayern maçı zor olacak ama bizim de hedeflerimiz var. Beşiktaş çok güçlü bir takıma sahip. Taraftarımız muhteşem. İnanıyoruz ki başarılı olacağız. Taraftarla ilgili çok söze gerek yok. Burada oynadığımız son maçta 2 metre mesafedeki arkadaşımızı duyamadık. Taraftarımız muhteşem" ifadelerini kullandı. FİKRET ORMAN: "CENK'E ÇİN'DEN 35 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ" Vida'nın basın toplantısı öncesi 'Ben de Mandzukic'e ComeToBeşiktaş diyebilirim' sözlerini değerlendiren başkan Orman, "ComeToBeşiktaş bir dünya sloganı artık. İşin espri tarafını yapıyoruz. Pepe de Ronaldo'ya söylüyor. Vida da Mandzukic'e arkadaşı olduğu için söylediğini söyledi. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Biz Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Bunlar bugünden yarına olan şeyler değil. Transfer görüşmelerine de devam ediyoruz. Biz de iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek" ifadelerini kullandı. "CENK'İN TRANSFERİ BİTMEDİ" Everton'un Cenk için bir teklifi olduğunu ancak henüz anlaşma sağlanmadığını belirten Orman, "Beşiktaş ciddi bir kurumdur. Bütün hareketleri ciddiyet üzerinden gider. Basında okuyorum, Cenk'e teklif geldi. Beşiktaş fiyat artırdı gibi. Bunlar gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncu. Cenk'e Everton'un bir teklifi var. Ancak burada ilk kez söylüyorum, Çin'den 35 milyon euro gibi bir teklif geldi. Görüşmeler devam ediyor. Hayırlıysa olur, değilse olmaz. Kendi stratejimize göre hareket ediyoruz. Görüşmeleri Ahmet Bey devam ettiriyor. Sezon sonunda hedeflerimiz var. Oyuncumuzun da geleceği bizim için önemli. Sona ulaşmış bir şey yok. İstediğimiz şartlar, oyuncunun lehine ve bizim lehimize gelişirse olabilir" şeklinde konuştu. "VİDA İLE 14 YABANCI BİLDİRECEĞİZ" Vida'nın transferiyle birlikte takımdaki yabancı sayısının fazlalaştığının sorulması üzerine de Orman, "UEFA'ya bildireceğimiz liste Vida ile 14 yabancı oyuncumuz var. Takımda şans bulamayanların oynaması açısından isteği var. Bunlar tabii ki önümüzdeki süreçte görülecek şeyler" diye konuştu.