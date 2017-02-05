Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak Vodafone Arena'ya doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı takımı, tesislerin önünde toplanan yaklaşık 20 taraftar meşalelerle uğurladı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş, derbiye meşalelerle uğurlandı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak Vodafone Arena'ya doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı takımı, tesislerin önünde toplanan yaklaşık...
05 Şubat 2017 Pazar 18:47
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