Beşiktaş Kulübü, kalecileri Denys Boyko'ya kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." Bu arada Ukraynalı kaleci, geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkarken görüntülenmiş, Doğan Haber Ajansı'na yaptığı kısa açıklamada, "Tatile gidiyorum" demişti. Boyko ayrıca, 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını vermişti.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş Boyko'yu gönderiyor
Beşiktaş Kulübü, kalecileri Denys Boyko'ya kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcumuz...
15 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
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