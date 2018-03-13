Ali DANAŞ/İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Bayern Münih ile kendi sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık olarak yapılan ilk 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı henüz geçmeyen Pepe'nin yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek olan Domagoj Vida da yer aldı. Sakatlığı bulunan Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı. Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Bayern Münih maçına hazır (2)
Ali DANAŞ/İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Bayern Münih ile kendi sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir...
13 Mart 2018 Salı 17:54
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