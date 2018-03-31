(Görüntülü Haber) Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak: "Stresi yüksek maçlara alışık bir takımız"

Olgucan KALKAN/İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendiği mücadelenin ardından siyah beyazlı kulübün basın sözcüsü Metin Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



3 puan aldıklarını hatırlatan Albayrak, "Şampiyonluk yolunda 3 puan, stresi yüksek maçlara alışık takımız. Zaman zaman hata yaptığımız pozisyonlarda oldu, pozisyonlarımız da vardı. Daha farklı olabilirdi ama 1-0 üç puanı alarak inşallah Göztepe maçına daha avantajlı çıkacağımızı düşünüyorum. Talisca ikinci yarıdan beri üstüne çıkıyor bu performansı. Onun iyi oluşu bize de katkı sağlıyor, takıma da katkı sağlıyor. İnşallah daha iyi olacak. Önemli olan tek bir oyuncu değil, bu oyun performansını genele yaymamız lazım. İyi oyunla yaymamız lazım.Tabii onunda pozitif olması bize katkı sağlıyor" dedi.



Albayrak'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:



"GALİP GELMEK ÖNEMLİ"



"Hemen hemen takımın büyük bir bölümü çok uzun yollar yaptılar. Talisca, Babel, Quaresma, milli takım oyuncuları. Dönüşte öyle bir şey oldu ama geçen seneyle bu sene arasında biraz fark var ama galip gelmek önemli. Çünkü, Alanya'da puan peşinde. Bizimde şampiyonluk hedefimiz var. Puan çok daha önemli ama inşallah bunu futbolumuza da yansıtacağız."



"3'ÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"



"Başından beri söylüyoruz 3'üncü yıldızın ardından üst üste 3'üncü kez şampiyon olmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Oyuncular da, hoca da çok iyi biliyor. Bu çerçevede baskı yapmış olabilir ama bunun altından kalkabilecek tecrübeye sahibiz. O yüzden ben ondan çok büyük baskı olacağını düşünümüyorum. Bu maç, 3 puan çok önemliydi. İnşallah 7 maçımız kaldı."



"GENİŞ VE DERİN BİR KADROYUZ"



"Bugün Adriano da, Medel de yoktu. Biz geniş ve derin bir kadroyuz. O yüzden kişilere göre değil, takım oyunu oynayan bir takımız. Pepe de sakattı, Quaresma da 5 haftadır yok. Biz buna alışığız ve bunu yürütebilecek bir takımız o yüzden tabii ki eksiklerimiz olmaması iyiydi ama dünyanın da sonu değil. Onun da üstesinden gelecek bir takımız. Bu konuyla ilgili sizin en büyük şeyiniz bizi birbirimize düşürmek. Bırakın da bundan sonra Beşiktaş'ın gelecek maçlarıyla ilgili konuşalım. Pozitif işleri konuşalım kendimize bakalım."



"AVRUPA'DA OYNADIĞIMIZ MAÇLARDA POZİTİF FUTBOLUN ANA OYUNCULARINDAN BİRİ DE HAKEMLER"



"Futbolun içerisinde futbolu iyi oynatacak, futbolcuya düşen görev kadar hakemlere de görev düşüyor. Avrupa'da oynadığımız maçlara baktığınızda pozitif futbolun ana oyuncularından bir tanesi de hakemler. Bugün gözlemciler ne yazacaklar merak ediyorum."