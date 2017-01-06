(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspor'dan birlik beraberlik mesajı (2)

''Bu ülkenin beraberliğini bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz'' Antalya'nın Belek bölgesinde kamp yapan Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspor, Türkiye'de yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aynı otelde kamp yapan üç takım, akşam antrenmanları öncesi sahada bir araya gelerek dev Türk bayrağı ile poz verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, yöneticiler, teknik direktörler Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve M.Reşit Akçay ile tüm futbolcular saha ortasında dev Türk bayrağı ile poz vererek, basın mensuplarına birlik beraberlik mesajı verdi. Fikret Orman ve Ahmet Gökçek, fotoğraf çekiminden sonra yaptıkları açıklamada, ''Bu ülkenin beraberliğini bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz'' dediler. Orman yaptığı açıklamada, "Moralsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Ne yapabiliriz diye sohbet ediyorduk, böyle doğaçlama olarak, takımlarımızın hep birlikte poz vermesi gibi bir şey çıktı. Çok da güzel oldu. Bu ülkede yaşamaktan çok mutluyuz ve bu ülkenin beraberliğini bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. İnsanların moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Spor bunlardan en önemli bir tanesi. Birlik ve beraberlik adına spor önem arz ediyordu ve elimizden geldiğince biz de mücadele ediyoruz" dedi. Osmanlıspor Başkanı Ahmet Gökçek de, "Genel olarak yapılmak istenenler karşısında bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Biz hep böyleyiz, dostuz kardeşiz ve hep beraber diyaloglarımızı devam ettiriyoruz. Biz güzel mesajlar vermeye devam edeceğiz. Bu millet, bu bayrak bizim. Bu yaptıkları karşılığında her zaman alacakları tek mesaj, birlik ve beraberlik mesajı olacaktır. Hep birlikte birlik ve beraberliğimizi göstermek adına ufak bir organizasyon yaptık" ifadelerini kullandı.