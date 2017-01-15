Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Futbolcuları Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcuları görmek için havaalanında bekleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra otobüsle kalacakları otele doğru hareket etti. Futbolcuları tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, meşalelerle uğurladı. Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında yarın saat 19.00 Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Futbolcuları Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcuları görmek için...
15 Ocak 2017 Pazar 18:57
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