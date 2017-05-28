(Görüntülü Haber) Beşiktaş 2. Başkanı Çebi İnşallah kazanan taraf oluruz

Siyah-beyazlılar, 85'inci Kartal Yuvası Mağazası'nı Kahramanmaraş'ta açtı

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, akşam Gaziantepspor ile oynanacak maç sonrası şampiyon olmak istediklerini belirterek, İnşallah alan, kazanan taraf oluruz dedi.

Beşiktaş, 85'inci Kartal Yuvası Mağazası'nı Kahramanmaraş'ta açtı. Bir alışveriş merkezindeki mağazanın açılış kurdelesini Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçeli olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek birlikte kesti. Açılışın ardından bir konuşma yapan Çebi, mağazadan önce Kahramanmaraş'ta Beşiktaşlılar Derneği de açtıklarını belirterek, İnşallah bugün Allah nasip ederse güzel bir şampiyonluk, ondan sonra Allah bu dükkana bol bereket versin. Çünkü buradaki kazancın çoğu Beşiktaş'a gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'ın telefonla satılan ürünü yoktur dergi dışında. Sizi 'Şunu satıyoruz, gömlek satıyoruz, atkı satıyoruz' diye aradığı zaman lütfen dikkate almayın. Bir tek dergi satışı söz konusudur. Bu 85'inci dükkanımız hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin Gaziantepspor deplasmanı ile ilgili sorusuna ise, Maç sonuçlanınca konuşuruz, şu an erken. İnşallah alan, kazanan taraf oluruz dedi.

Fenerbahçeli Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, yakın zamandan beri kulüplerin fair play noktasında birlikte hareket ettiğini ifade ederek, Ülkemizin ve memleketimizin birliğinde Allah'a şükür, geçmişteki o sıkıntılar biraz telafi edildi. Şimdi çok daha yakınız ve kulüplerimiz arasındaki mesafe çok daha iyiye gidiyor diye konuştu.

FORMA ALDI

Daha sonra Ahmet Nur Çebi açılışa katılan taraftarları alışveriş için mağazaya davet etti ve forma satın aldı. Taraftarların selfie isteklerini kırmayan Çebi, daha sonra beraberindekilerle birlikte mağazadan ayrılarak karşılaşmayı izlemek üzere Gaziantep'e hareket etti.