(Görüntülü Haber) B.B. Erzurumspor'da final oynama sevinci

B.B. Erzurumspor'un Diyarbakır'da oynadığı maçta Amed Sportif Faaliyetler ile son dakikada 1-1 berabere kalarak final oynama hakkı elde etmesi, Erzurum'da sevinçle karşılandı.



Beyaz grup yarı finalin Erzurum'da oynanan ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenen B.B. Erzurumspor, Diyarbakır'daki rövanç maçında güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Beyaz grupta rakiplerini eleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, final oynama hakkını elde etti.



TFF 1. Lig'e yükselecek son takım olmak için, B.B. Erzurumspor, rakibi Gümüşhanespor ile 23 Mayıs Salı günü saat 19.00'da İstanbul Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.



Öte yandan B.B. Erzurumspor'un Diyarbakır'dan finale yükselme haberinin gelmesi üzerine Erzurum'da binlerce taraftar sokaklara döküldü. Caddelerde otomobil konvoylar oluşturan taraftarlar şampiyonluk türküleri söyledi. Erzurum'da maç bitimiyle başlayan şölen, geç saatlere kadar devam etti.