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(Görüntülü Haber) BAU Sailing Cup'ta tekneler yarıştı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen BAU Bosphorous Sailing Cup, üniversitenin Beşiktaş Kampüsü önünden hareket eden yelkenliler ile başladı.   Birçok teknenin katıldığı yarışta yelkenliler...

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen BAU Bosphorous Sailing Cup, üniversitenin Beşiktaş Kampüsü önünden hareket eden yelkenliler ile başladı.


 

Birçok teknenin katıldığı yarışta yelkenliler İstanbul Boğazı'nın kuzeyine doğru hareket ederken Arnavutköy Akıntı Burnu ve Kandilli Burnu'nda yüksek akıntı hızında zorlu bir mücadele verdi. BAU Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı şunları söyledi: "2007 yılında 5 yelken meraklısı öğrenci tarafından kurulmuş Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Kulübü kapsamında BAU Sailing Team adını verdiğimiz bir yarış takımımız var. Yelkenciliği ve denizi çok seven, bu spora gönül vermiş üniversitemiz öğrencileri tarafından oluşan bir takımdır bu. Kendileri bugün BAU Bosphorous Sailing Cup'da İstanbul Boğazı'nda mücadele ediyorlar. Yaklaşık 2003 yılından beri aktif olan bir takım bu ve o zamandan beri düzenli antrenmanlar gerçekleştiriyor. Hem kulübümüzün kendi içinden yetiştirdiği hem de üniversitemizin liseye geçiş yapan takım üyelerinden oluşmaktadır."


 

YARIŞA 51 TEKNE KATILDI


 

Yarışa 51 teknenin kayıt verdiğini söyleyen Baltalı, yarış hakkında ise şu bilgileri verdi: "Kendi yarış teknesi ile katılanlar var. Kendi gezi tekneleriyle katılanlar var. Bunun haricinde kurumsal şirket katılımlarıyla da bulunuyor aramızda. Bu yarış da 2013 yılından beri düzenlenen BAU Bosphorous Sailing Cup'ın altıncı senesi. Sonrasında temmuz ayıdan Birleşmiş Kıtalar Yarışı ya da diğer adıyla UNICORN Regatta'yı gerçekleştireğiz. Orada üzerinde üniversite bulunan tüm kıtalardan üniversite yelken takımlarını iki kıtanın buluştuğu yere davet edeceğiz. İki kıtanın buluştuğu yerde tüm medeniyetleri de buluşturmuş olacağız. "

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