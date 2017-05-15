(Görüntülü Haber) Başpehlivan Kara: Babalarıyla güreştim şimdi çocuklarıyla güreşiyorum

KIRKPINAR Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivan olan Recep Kara, Kırkpınar 'da 17 yıldır güreş tuttuğunu belirterek, "Artık babalarıyla güreştiğim çocuklar bana rakip oldular. Alttan gelen gençlerde çok istekli enerjik, onlar bizi yenmeye çalışacak biz unvanımızı korumaya çalışacağız" dedi. Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreşleri, Velimeşe Mahallesinde yapıldı. Güreşleri Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Milletvekilleri Emre Köprülü, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile çok sayıda güreş sever izledi. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin geçen yılki başpehlivanı Recep Kara, bu yıl yapılacak olan güreşlerde unvanını korumak için mücadele edeceğini söyledi. Kara, "Tarihi Kırkpınar'a hazırlıklarımız yeni başladı. Bu yıl Kırkpınar güreşleri 13- 14 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır. Çalışmalarımız da bu yönde. Geçen senenin başpehlivanı olarak sorumluluğumuz biraz daha arttı. Daha sıkı çalışacağız, daha hazırlıklı olacağız. Hedefimiz geçen yılki başarımızı sürdürmek ve 2017 yılını şampiyon olarak tamamlamak. Tabi nasip kısmet işi bu işler. Biz tedbirimizi alacağız. Hayırlısıyla bu sezonu iyi bir şekilde geçirmek istiyorum" dedi. Kırkpınar'da 17 yıldır güreştiğini anlatan Kara, "16, 17 yıl bir sporcunun böyle zirvede kalması çok zor bir olay. Ama şükürler olsun biz mesleğimizi seviyoruz. İyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz, sporcu gibi yaşamaya çalışıyoruz . Artık babalarıyla güreştiğim çocuklar bana rakip oldular. Ama alttan gelen gençlerde çok istekli enerjik onlar bizi yenmeye çalışacak, biz unvanımızı korumaya çalışacağız. Ama bu sahalardan nice koç yiğitler geldi, geçtiler. Şampiyon ustalarımız geçtiler. Bu bir bayrak yarışı ben nasıl ki, Ahmet Taşçı Cumhuriyet tarihinde en fazla başpehlivanlığını elde etmiş, altın kemerli bir ustadan bu bayrağı devraldıysak. Gençler bu bayrağı bizden devralacaklar. Biz elimizden geldiği kadarıyla unvanımızı korumaya çalışacağız. İnşallah rabbim herkese kaza bela olmadan iyi bir sezon diliyorum" dedi. SPOR DAİRESİ BAŞKANI OLDU Memleketi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde Spor Daire Başkanlığı görevine getirildiğini belirten Kara, "Hem sporcu olarak hem de bürokrat olarak Türk sporunun hizmetinde olacağız. Sadece güreş değil bütün olimpik branşlarda Ordu büyükşehir bünyesinde kuracağımız takımlarla Türk sporuna hizmet edeceğiz. Biraz daha yükümüz arttı. Bir koltukta iki karpuz taşıyacağız. Hem sporculuk hem idarecilik ama elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu. Ülkemizin sporuna hizmet edeceğiz bundan sonra" dedi. Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara,Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreşleri'nde de finalde Salih Eriş'i yenerek başpehlivan oldu. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, Recep Kara'ya başpehlivanlığı kazanması nedeniyle 10 bin TL ödül verdi.