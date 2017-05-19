İSTANBUL,() Avrupa basketbolunun önde gelen takımlarının şampiyonluk için mücadele verdiği Euroleague Final Four, İstanbul'da büyük coşku yarattı. Maçtan saatler önce Kadıköy'de buluşan taraftarlar, teknelerle maçın oynandığı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket etti. Tekneler arası hep birlikte marşlar söyleyen, tezahüratlar yapan taraftarlar, unutulmaz keyif dolu anlar yaşadı. Daha önce 1992 ve 2012 yıllarında 'dörtlü final'e ev sahipliği yapan İstanbul'da basketbol severlerin yarı final maçlarına ilgisi yoğundu. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar yarı finalin nefes kesen mücadelesinde Fenerbahçe'yi coşkuyla desteklerken, dünyaca ünlü basketbol yıldızlarını da izleme fırsatı buldular. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe-Real Madrid ve CSKA Moskova-Olimpiakos maçları öncesinde coşku öğle saatlerinde Kadıköy'de başladı. Formalar, atkılar ve flamalarla tekneleri dolduran taraftarlar, marşlar söyleyerek Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket ettiler.
(Görüntülü Haber) Basketbolseverler 4'lü finale teknelerle akın etti
İSTANBUL,() Avrupa basketbolunun önde gelen takımlarının şampiyonluk için mücadele verdiği Euroleague Final Four, İstanbul'da büyük coşku yarattı. Maçtan saatler önce Kadıköy'de buluşan taraftarlar, teknelerle maçın oynandığı...
19 Mayıs 2017 Cuma 21:50
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