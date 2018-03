(Görüntülü Haber) Başiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Maçın gerginlikte olması istenmeyen şeylerdi"

"Bugün hakemden memnun değilim zaten"





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısında konuştu.



Kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. O anlayışla sahaya çıktık. Rakibi sahasına hapsettik. İlk golü bulduk. İlk pozisyonda golü buldular. Sayısal üstünlüğümüze rağmen golü yedik. Pozisyonlarımız vardı. Golü bulabilirdik. ikinci golü kaçırdıktan sonra yediğimiz gol bugünkü hatalarımızın başında olan işlerdi. Oyun, pozisyon üstünlüğü bizde olduğumuz bir karşılaşmada berabere kaldığımız için üzgünüz. Maçın gerginlikte olması istenmeyen şeylerdi. Bunları da doğru bulmuyoruz. Ama maalesef oldu. Oyunu bozmak için oynanan oyunda zaman zaman oyunun akıcılığını kesmesine rağmen iki takımda zaman zaman iyi işler yaptı" dedi.



"BEN BUGÜN HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM ZATEN"



Hakemden kendisinin de şikayetçi olduğu ifade eden Güneş, "Yani diyecek bir şey yok. ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado az evvel dinledim orada. Şikayetçi. Hiç kart görmeden çıkan oyuncu olur mu ya. Oyunun başından itibaren izleyin maçı. Tosic'in de yaptığı sarı karttı doğru. 4-5 pozisyon vardı. Ben Beşiktaş'ın teknik sorumlusuyum. Biz mi kötü oynadık anlamadım. Hem kaçırdığımız gol. Hem yediğimiz gol. Arkadaşlar çıkıyor televizyona saldırıp duruyorlar. Ben çıkıp ne cevap vereceğim. Ben çıkıp cevap versem öyle oldu böyle oldu diyecekler. Hava güzel maç güzel deyip kapatalım konuyu. Yoksa konuşursam ceza yiyeceğim. Aynı adam televizyonda konuşuyor her türlü hakareti yapıyor. Bulmuş bir kurumu, duyum almış. Biz Fenerbahçe sahasına gittiğimiz zaman gerginlik oluyor. Bir şeyler olmuş koridorlarda. Ben hiçbir şey görmedim. Olabilir. Sen nereden gördün oturduğun yerden tribünden oturduğun yerden algı yaratıyorsun. Konuştum ben geçen hafta ceza aldım. Bir daha toplantıda yapmayacağım" ifadelerini kullandı.



"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"



Lens'in performansıyla ilgili sorulan sonrasında da konuşan Güneş, "Oyuncularımı eleştirmeyi doğru bilmiyorum. Quaresma'nın tepkisi anlık. Burada ne yaptılar ona. Yaptığı yanlış. Oyuncu kendisine vurulsa da tekmeye kafa sokacak. Cevap vermeyecek. Oyun içinde oluyor böyle. Maçı izlersek bir daha görürüz ne olduğunu. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi" şeklinde konuştu.



"HAKEM DOĞRU KARAR VERMİŞ"



Hakem hatalarının her zaman olacağını ifade eden Güneş, "Hakem doğru karar vermiş. Top oynandı zaten maç bitti. Hayat devam ediyor. Hakem yanlışı 2-3 gün öncede vardı. Bugünde oldu yarın da olacak. Hoca, oyuncu, kulüp taraftarı olan yorumcu da yapıyor. Böyle sağlıksız bir ortam olur mu ya. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Kin ve nefret tohumlarının alt yapısını oluşturuyorsun. Ben burada konuşunca oh malzeme çıktı ne güzel diyor. bunların düzelmesi mümkün değil. Kirli bir akvaryum var. Yaşamayı öğreneceğiz. Şimdi Trabzon maçına hazırlanacağız" dedi.



"GERGİN BİR ORTAM YOK"



"Bayern'e gittik neden geldiniz dediler" ifadesini kullanan Güneş, "Gergin bir ortam yok. Biz işimizi yapıyoruz. Fenerbahçe maçına çıktık. Trabzon'a da çıkacağız. Bayern'e gittik. Neden geldiniz dediler. Çıkıp oynayacağız. Neden zayıf takımla çıktın deniyor. Bu hesap sormaya giriyor artık. Bu takım değil bu takım olsun. Kim yapıyor diyorlar, başka birine yapıyor aynısını" ifadelerini kullandı.