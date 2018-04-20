Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: "Güneş'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

"TFF gerekli araştırmaları ve soruşturmaları yapıyor" "Sorumlular mutlaka karşılığını görecek" Hakime TORUN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, () Başbakan Binali Yıldırım, Küçükesat Bağcılar Camii'nde cuma namazı...

"TFF gerekli araştırmaları ve soruşturmaları yapıyor" "Sorumlular mutlaka karşılığını görecek" Hakime TORUN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, () Başbakan Binali Yıldırım, Küçükesat Bağcılar Camii'nde cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dün oynanan ve maçın 57'nci dakikasında gerçekleşen olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile ilgili yorum yapan Yıldırım, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu dostluğa, futbola uyan bir şey değildir. Güneş'e geçmiş olsun diliyorum. Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet fark yok. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Başlangıçta takımların yöneticileri olmak üzere taraftarları futbolun keyfine, zevkine varmaya davet ediyorum. Şiddetle, kavgayla futbol olmaz ve takımlarımız bunu asla hak etmiyor. Böyle olaylar yüzünden kötü unvan sahibi olmaları ülkemize, Türk futboluna zarar veriyor. Ümit ederim bir daha bu olaylar yaşanmasın. Futbol Federasyonu da gerekli araştırma ve soruşturmaları yapıyor. Sorumlular mutlaka karşılığını görecek."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314