(Görüntülü Haber) Barış Rallisi Uşak'ta

YAVUZ KUŞDEMİR/UŞAK, () Almanya'dan 12'nci kez start alan Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne (Allgau-Orient Rally) katılan 11 ülkeden 280 yarışmacının bulunduğu 140 araç, Uşak'a ulaştı. Rallinin 10'ncu gününde Uşak'tan start alan ralliciler, 25 gün sürecek zorlu yolculukta 12 bin kilometrelik etabı tamamlayacak. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda araçları ile toplanan Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan ralliciler, Uşak Valisi Ahmet Okur'un verdiği startla Uşak'tan Muğla'ya bağlı Dalyan'a hareket etti. AB Bakanlığı tarafından desteklenen, Almanya'daki Allgau- Orient Rallye International Derneği tarafından düzenlenen, Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi (Allgau-Orient Rally) Almanya'nın Oberstaufen kasabasında 10 gün önce başladı. Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'ı geçtikten sonra Türkiye'ye gelen ralliciler, dün gece Uşak'a ulaştı. Gece Uşak'ta konaklayan ralliciler, bu sabah şehir turu atarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na geldi. Vali Ahmet Okur tarafından karşılanan ralliciler, Vali Okur'un verdiği startla tarihi Clandras Köprüsü, Ulubey Kanyonları ve Blaundos Antik Kenti'ni gezmek üzere yola çıktı. Vali Okur, ralliye katılan ülke temsilcilerine Uşak kilimi hediye etti. Vali Okur, rallicileri Uşak'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin ise, rallinin 25 gün süreceğini, 280 rallicinin 140 araçla 12 bin kilometrelik etabı tamamlayacağını söyledi. Rallide yer alan 11 ülkenin plakasını taşıyan rallicilere Vali Okur bir otomobile binerek bir süre öncülük yaptı. Ralliciler, tarihi yerlerdeki gezinin ardından bir sonraki hedefleri Muğla'nın Dalyan İlçesi'ne hareket etti.