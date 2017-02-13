(Görüntülü Haber) Banvit - Galatasaray Odeabank maçının ardından

Filipovski: "Galatasaray'ın yorgun olacağını biliyorduk" Ergin Ataman: "İyi başladık sonunu getiremedik" Banvit'in 79-64'lük skorla kendi evinde Galatasaray Odeabank'ı yenmesinin ardından Baş Antrenörler açıklamalar yaptı. Sasa Filipovski taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Filipovski, "Galatasaray'ın yorgun olacağını biliyorduk. Barcelona deplasmanında çok zor bir maç oynadılar. Çok önemli bir galibiyet aldılar ayrıca tebrik ediyorum. Bugün herkesin katkı verdiği, mücadele ettiği çok iyi bir oyun oynadığımız düşünüyorum. Ayrıca bugün buraya gelen taraftarımıza da bize verdikleri pozitif enerji için teşekkür ediyorum. Oyuncularım çok iyi çalıştılar ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bunun içinde ayrıca çok mutluyum "dedi. Galatasaray Odeabank Baş Antrenörü Ergin Atman da yaptığı değer mağlubiyetin nedenlerini araştıracaklarını belirterek, Oyuncularının yorgun olabileceğini söyledi. Ataman. "Aslın da oyuna çok iyi başladık.7 sayılık avantaj yakaladık ama sonra bir anda stop ettik. Tabii bunun nedenlerini araştırıyoruz. Yorgunlukta olabilir, üst üste seyahat yorgunluğu. Mental olarak da çok ciddi düşüş yaşadık.7 sayı ödeyken 20 sayı geriye düştük.10 dakika içinde 27 sayılık bir fark yedik. Buna Banvit'in oynadığı iyi basketbol, sert basketbolun etkisi de var ama bizde oyun disiplininden koptuk. Tedbirlerini alacağız. Bu maçı geride bıraktık. Zor bir lig, Banvit'te gerçekten iyi basketbol oynuyor. Onları kutluyorum. Biz şimdi Türkiye Kupasına bakacağız" şeklinde konuştu.