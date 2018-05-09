(Görüntülü Haber) Banvit - Galatasaray Odeabank maçının ardından

Erdem ÖZCANBANDIRMA,(Balıkesir),() OKTAY MAHMUTİ FORMAMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞTIK Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti maç sonu yaptığı açıklamada, Her şeyden önce play-off?lara katılma şansımız kalmasa da her zaman söylediğim bir şey var. Bu formaya layık, bu kulübe layık, isimlerimize layık bir şekilde oynadık. Absürt bir takım görüntüsünde olsak dahi Caner ve Emir?in olmadığı pozisyonlarda oynatmaya çalıştığımız sıkıntıyı yaşadığımız uzunlarla bunun dezavantajlarını yok etmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da oynadığımız İBB maçında son dakikaya kadar mücadele ettik, kazandık. Devamında Pazar günü Anadolu Efes maçıyla ligi kapatıyoruz. Orada da galip gelmek için çaba sarf edeceğiz. Ümit ediyorum başta söylediğim gibi formaya layık bir şekilde oynamamız gerektiğini bilincinde olmamız lazım. Ve bunu da sonuna kadar sürdürmeye çalışacağız dedi. SASO FILIPOVSKI SAVUNMA OLMADAN HİÇBİR ŞEYİ BAŞARAMAYACAĞIMIZI OYUNCULARIM DA ANLAMIŞLARDIR Banvit Başantrenörü Saso Filipovski ise Galatasaray takımını tebrik ediyorum. Bugün daha iyi takım olan onlardı. Böyle maçları da kullanmamız gerekiyor. Play-off öncesi hazırlık da düşünüyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Bugünkü gibi savunma yaparsak kazanamayız. Özellikle karşı takımın 1, 2 ve 3 numaralarına savunmada çok kolay geçildik. Savunma yardımını iyi yapamadık. Ve sahada bugün daha iyi olan taraf kazandı. Play-off?lara 10-12 gün gibi bir süre var. Bu arada bir maçımız daha var. Tabii ki en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım oyuncularım da savunmanın bizim için temel olduğunu, savunma olmadan hiçbir şeyi başaramayacağımızı anlamışlardır ifadelerini kullandı.