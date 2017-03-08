(Görüntülü Haber) Banvit baş antrenörü Filiposvki’den taraftara teşekkür

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( ) - BANVİT’in 70-61’lik skorla galip ayrıldığı maçın ardından baş antrenörler açıklamalar yaptı. Banvit Baş Antrenörü Sasa Filipovski, taraftara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Filipowski, “Bugün zor fikstürde zor maç oynayarak kazandık. Jordan Thedore’nin savunmada ve hücumda takımın liderliğini en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Ayrıca bu zor fikstürde bir şekilde sağlam çıkmamızdan dolayı ayrıca oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Son özel tebrik de taraftarımıza, taraftarımız bugün müthiş bir atmosfer yarattı. Bu galibiyette çok büyük yardımları oldu. Uni Banvit başta olmak üzere onlara da çok teşekkür ederim” dedi. DRİJENCİC: TECRÜBE KAZANDIK EWE Baskets takımı baş antrenörü Mladen Drijencic, takımını buraya kadar geldiği için tebrik etti. Şampiyonlar Ligi’nde tecrübe kazandıklarını söyleyen Drijencic, “Bugün oynanan oyundan tatmin olduğumu, şampiyonlar liginde bugüne kadar gösterdiğimiz performanstan genel olarak tatmin olduğumu söyleyebilirim. Çok sert ve defansif oynuyorlar. Burada seyircilerin yaratığı çok ciddi ve çok iyi bir atmosfer var. Bugün taktik olarak iyi oynadık. Rakibi 11 top kaybına zorladık. Oyuncularımdan çok memnunum yeterince fast break sayısı bulamadık. Özellikle ikinci çeyrekte verdiğimiz büyük seri bence maçın sonucu belirledi. İkinci seriyi farklı kaybettik ve bu maçın sonucuna yansıdı. Biz bu ligde edindiğimiz tecrübeyle bundan sonra kendi ligimizde daha iyi bakacağımızı, buradan edindiğimiz tecrübeden yararlanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.