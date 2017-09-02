(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek (3)

EREN BÜLBÜL’ÜN MEZARINI ZİYARET ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi gösterirken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesini, Reşadiye Mahallesi’ndeki yeni evlerinde ziyaret etti. Bakan Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Basına kapalı olan ziyaretin ardından Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin, Eren Bülbül’ün Köprüyanı Mahallesi’ndeki kabrini de ziyaret etti. Okunan Kuran'ın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler Bülbül’ün kabri başında dua etti, burada akrabalarıyla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.



'MERAK ETMEYİN'



Geniş güvenlik önleminin alındığı ziyarette Bakan Soylu, çevrede bulunan vatandaşlara yönelerek “Merak etmeyin, gereğini yerine getireceğiz. Bizim burada bir söz vardır: Hovunuzu alacağız” dedi. Ziyarette, güvenlik güçlerinin PKK’lı terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgede yürüttüğü operasyonlar sırasında silah sesleri duyuldu.