(Görüntülü Haber)Bakan Özhaseki'den hakemlere sitem

Oktay ENSARİ-Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kadir Has Stadı'nda oynanan maçı izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, maçın hakemlerini eleştirerek, ''Elbette ki; hakem hataları olur, insanlar yanlış yapabilirler. Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek lazım, üstünü örtmemek lazım'' dedi. Bakan Özhaseki, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Bunu bir kenara yazıyoruz. Bu arkadaş da yaptığı kötülüklerin bir karşılığı olduğunu görecektir mutlaka. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Elbette ki hakem hataları olur, insanlar yanlış yapabilirler. Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek lazım, üstünü örtmemek lazım. Ben bir siyasi olarak, bir bakan olarak hata yaptığımda millet bana bir ceza yazıyorsa, vallahi hakem arkadaşların da biraz ceza çekmesi lazım. Her seferinde de hakemlerde insandır, hata yapabilirler diye üstünü örtmemek lazım. İnsan halidir, hata olur elbette, fakat defalarca aynı hatalar tekrarlanırsa, bir de büyük hata olmayacak işlerde göz yumulursa, bunda da herhalde bir kasıt aranır'' ifadelerini kullandı. Sürekli yapılan hataların hoş şeyler olmadığını belirten Özhaseki, şunları söyledi: ''Biz Anadolu takımıyız. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Çok küçük paralarla, sağdan soldan, esnaftan toplanan paralarla takım, zor bela ayakta tutuluyor. Transferin son gününde, transfer yasağını kaldırmak için yönetim çırpınıyor adeta. Böyle kulüplere, böyle hatalar yapılmaması lazım. Şimdi bize yapılan bu hatalar, Fenerbahçe'ye yapılsaydı, ne yaparlardı Türkiye'de? Tüm spor camiasına soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Bugün şu yapılan hatalar, Fenerbahçe'ye yapılsaydı, tut da bağla bizimkileri. Arkadaşlar, doğru şeyler değil bunlar. Ama önemli değil, dünyanın da sonu değil. Bu yüzden yeri yerinden oynatacak halimiz yok. Kayserispor, Pazar günkü maçı inşallah alınsa, çok daha keyifli bir yere kavuşur. İyi olur inşallah.''