(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji, geleceğin basketbolcularını seçiyor ekinliğinin basın toplantısı yapıldı (1)

Hüseyin Yücel: "Gençleri spora yönlendirerek uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi" "Özellikle eğitimi konusunda kendilerine destek vereceğiz " Tufan Sabah: "Bahçeşehir Koleji, geleceğin basketbolcularını seçmek için Türkiye'nin dört bir yanında yapacağı seçmelerle, gençlerin basketbol hayallerini gerçekleştirecek" Kerem Gönlüm: " Bu proje sayesinde özellikle milli takımın oyuncu kaynağı da gelişecektir" Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,() Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin dört bir yanında yetenekli basketbol oyuncularına ulaşmak ve onları Türk basketboluna kazandırma hedefiyle birçok ilde seçmeler düzenleyecek. İstanbul'da bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Bahçeşehir Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Başantrenör Stefanos Dedas, takım kaptanı Kerem Gönlüm ve Altyapı Koordinatörü Tufan Sabah katıldı. Genç oyuncuları basketbola kazandırırken kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı da hedeflediklerini belirten Başkan Hüseyin Yücel, "Bu hem kulübümüzün altyapısını geliştirmek hem de gençleri spora yönlendirerek uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi. 12 ilde gerçekleştireceğimiz bu projede, özellikle büyük şehirlerin dışında yapacağımız seçmeler çok önemli. Büyük şehirlerde gençler basketbola daha kolay erişebiliyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır gibi şehirlerde yapacağımız seçmelerle, gençlerimizi basketbola kazandıracağız. Amacımız 10 bin gence ulaşmak. NBA hayalleri olan gençlerimizin hayalini yerine getirmeyi hedefliyor. Bunun yanında tabii ki önceliğimiz, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak" dedi. "ÖZELLİKLE EĞİTİMİ KONUSUNDA KENDİLERİNE DESTEK VERECEĞİZ" Sporun yanında eğitiminde önemine dikkat çeken Yücel, "Daha önce baktığımızda basketbola yönelen gençlerin eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldıklarını görüyorduk. Seçeceğimiz yetenekli oyuncuların tabii ki tamamının NBA'e gitmesi zor ancak bu gençlerin özellikle eğitimi konusunda kendilerine destek vereceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi, bu anlamda yetenekli oyunculara burs vererek destek olacak ve hem basketbolu hem de eğitimi bir arada götürebilecekler. Uzun vadeli bu projede ilerleyen dönemlerde dijital ortamlarda da desteklenen bir çalışma planlıyoruz. Önceliğimiz Türkiye'deki 107 kampüste gençlere ulaşma imkanımız çok yüksek seviyede. Türkiye'de hemen hemen her ilde varız. Bu kampüslerde amatör olarak spor yapılıyor. Bunları daha profesyonelleştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 12 binin üzerinde sporcu gencimize bu imkanları sağlıyoruz" diye konuştu. TUFAN SABAH: "SEÇMELERİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL 35 ŞEHİRDE YAPMAYI PLANLIYORUZ" Büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu illerinde de seçmeler yapacaklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Altyapı Sorumlusu Tufan Sabah, "İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin yanı sıra özellikle Anadolu illerinde Samsun, Mersin, Sivas, Iğdır ve Batman gibi illerde seçmelerimizi yapacağız. Ücretsiz başvurular web sitemizden yapılacak ve katılım sınırı yoktur. Amacımız iyi bir sporcu yetiştirmek değil, bu sporcuların akademik eğitimini de iyi şekilde almasıdır. Mersin'de 13 Mayıs'ta, Antalya'da 19 Mayıs'ta, İzmir'de 20 Mayıs'ta, Iğdır ve Van'da 24 Mayıs'ta, Diyarbakır, Batman ve Mardin 26 Mayıs'ta, İstanbul'da 27 Mayıs'ta, Samsun'da 3 Haziran'da, Ankara'da 4 Haziran'da ve 6 Haziran'da Sivas'taki seçmelerle taramalarımız sona erecek. Bu seçmelerde bize desteğini esirgemeyen Başkanımız Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Bu seçmelerde 12 bine ulaşmak istiyoruz. Önümüzdeki senelerde bu taramaları 35 şehre çıkaracağız. Büyük şehirlerde seçmelerde yaş sınırı 9-18 olacak, diğer şehirlerde ise 10-14 olacak" şeklinde konuştu. KEREM GÖNLÜM: " BU PROJE SAYESİNDE ÖZELLİKLE MİLLİ TAKIMIN OYUNCU KAYNAĞI DA GELİŞECEKTİR" Bu proje sayesinde özellikle milli takımın oyuncu kaynağının da gelişeceğini ifade eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Kaptanı Kerem Gönlüm, "Gençlerin basketbola olan tutkusu ve yetenekli oyuncuların bulup çıkarılması konusunda çok önemli bir proje. Bahçeşehir Koleji olarak basketbola verilen değeri görüyoruz. Diyarbakır'dan Van'a 12 ilde 10 bin sporcu yetiştirme adına büyük bir oluşumun temellerini atıyoruz. Sadece oyuncu olarak değil, spor adamı olarak da Türk basketboluna desteklerinden dolayı Bahçeşehir ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah yıllarca gururla terlettiğim Milli Takım formasına da bu adımla birçok sporcu yetiştirilir. Gençlerimize emanetiz ve gençleri desteklemek zorundayız. Ben bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.