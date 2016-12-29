(Görüntülü Haber) Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik ''2017 yılında Türk badmintonu dünyada da söz sahibi olacak

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 2017 yılında Türk badmintonu Avrupa'dan sonra dünyada da söz sahibi olacak dedi. Başkan Murat Özmekik, badmintonda 2016 yılını değerlendirirken, 2017 yılındaki hedeflerini de açıkladı. Özmekik şöyle konuştu 2016 yılına bakıldığında olimpiyatlara Özge Bayraktar ile tek kota aldık ve ülkemizi temsil ettik. 2020 olimpiyatları hazırlık sürecinde ilk puan müsabakalarını 19-22 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yaptık. Bu kota müsabakalarında 20 madalyanın 11'ini aldık. 2020 Tokyo Olimpiyatları için tek bayanlarda Neslihan Yiğit ve Özge Bayraktar şimdiden hazırlıklara başladılar. Çift bayanlar 2020 kota sürecinde 20-29 Ocak tarihlerinde olimpiyat hazırlık kampımız başlayacak. Alman antrenör Gunter Huberr bu kampta yer alacak. Bu kampta çift bayanlarımızın eşleşmelerini deneyerek en iyi çifti belirleyeceğiz. Tek erkelerin de kampları olacak ve 2020 için en iyi ekibi belirleyerek maçlara başlayacağız. 2017 yılında 19 ve 17 yaş altı Avrupa Şampiyonasında hedeflerimiz var. 2016 yılında ilk sekize girmiştik. Şimdi hedefimiz ilk üçe girmek. 2016 yılında 15 yaş Avrupa Şampiyonasında badminton tarihimizde ilk defa Zehra Erdem ve Bengüsü Erçetin ile Avrupa şampiyonu çıkardık. Bu şampiyonada Danimarka'yı yenmek çok anlamlıydı. Birçok dereceye imza attık. Özellikle Balkan şampiyonalarında toplam 80 madalyanın 57'sini kazandık. Balkan şampiyonaları sporcularımıza tecrübe açısından çok önemli. 2017 yılında da ülkemize madalya kazandırmaya devam edeceğiz. 15 ve 17 yaş altındaki sporcularımızdan şampiyon çıkarmak, altyapımızın çok iyi yere geldiğini gösteriyor. Biz badmintonda 9 yaş altına indik. 11 yaş ve 13 yaş Türkiye şampiyonaları düzenliyoruz. Bulgaristan'da gittiğimiz 13 yaş şampiyonasında Balkan ülkeleri, sporcularımızdan 2 yaş daha büyük sporcuları karşımıza çıkarıyor, ama buna rağmen bizim takımımız madalyaların yarısını kazandı. Olimpiyat merkezimiz Ankara'da açıldıktan sonra inanıyorum ki, 14-17 yaş ve 19 yaş ile, altyapımızın çok iyi gelmesinden dolayı büyüklerde de Türk badmintonu Avrupa'dan sonra Dünya'da da söz sahibi olacak.