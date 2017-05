(Görüntülü Haber) 'Baba Recep' alkışlarla uğurlandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da kalp yetmezliği sonucu dün 88 yaşında yaşamını yitiren Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından 'Baba Recep' lakaplı Recep Adanır, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.



Muratpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, merhum Recep Adanır'ın ailesi, Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş taraftarları katıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.



Cenaze töreninde konuşan Eren Adanır, babasının aynı zamanda bütün Beşiktaşlıların ve spor camiasının da babası olduğunu belirterek, camiaya başsağlığı diledi. Torun Alara Adanır ise dedesi ile her zaman gurur duyduğunu belirterek, “Bundan sonra da duymaya devam edeceğim. Bu sadece bedensel bir ayrılık. O her zaman benimle beraber olacak. Benim dedem olmaya devam edecek. Evde, kaybettiğim büyüklerimin fotoğrafını koyduğum bir köşem var. Dedemi de oraya ekleyeceğim. O da her zaman diğer büyüklerimle olduğu gibi benimle olmaya devam edecek" diye konuştu.



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise çok üzgün olduğunu belirterek, “Camiamızın ileri gelenlerinden, en değerli insanlardan biriydi. Hakikaten benim de futbol hayatımda yeri farklıdır. Onun söylediklerini çok dinlerdik. Her zaman mütevazı, çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.



Cenaze namazının ardından 'Baba Recep' lakaplı Recep Adanır'ın Beşiktaş ve Türk bayraklarına sarılı tabutu, alkışlar eşliğinde cenaze aracına alındı. Adanır'ın cenazesi, Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verildi.