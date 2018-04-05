Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,() Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbekirspor'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır'da, "Memleketine hoşgeldin" pankartı ve davul zurna ile karşılandı. Diyarbekirspor'un daveti ile Diyarbakır'a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerini havalimanında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbekirspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor yöneticileri ve taraftarları karşıladı. "Memleketine hoşgeldin" yazılı pankart ve davul-zurna ile karşılanan Yıldırım'a taraftarlar çiçekler verdi. Yıldırım ve beraberindekilerin program kapsamında merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı köyünde giderek orada basket potalarının açılışını yapacakları ve daha sonra protokol ziyaretleri gerçekleştirecekleri öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da davul-zurna ile karşılandı
Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,() Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbekirspor'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır'da, "Memleketine hoşgeldin" pankartı ve davul zurna ile karşılandı. Diyarbekirspor'un...
05 Nisan 2018 Perşembe 12:10
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