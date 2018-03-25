(Görüntülü Haber) Aziz Yıldırım, Bolu'da pota açılışı yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () FENERBAHÇE Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün, Türkiye genelinde başlattığı '1907 Okul 1907 Pota' etkinliği kapsamında, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Bolu'daki potaların açılış törenine katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bolu merkezinde bulunan 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'na yapılan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü basket potasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Mithat Yenigün, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve çok sayıda öğrenci katıldı. Mithat Yenigün, amatör branşlara destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün amatör branşlara her yıl en az 50 milyon lira destekte bulunduğunu söyledi. Yenigün şöyle devam etti: "Biz yalnız futbol değil, spora küçüklükten başlayan bir yatırım yapmayı düşünenlerdeniz. Her yıl amatör branşlara en az 50 milyon lira bütçemizden açık vererek destek veriyoruz. Bunun da yapılmasının gerektiğine inanıyoruz. Bunun devlet eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Olimpiyatlara dünyada Türkiye'yi temsil etmek için gittiğimizde dikkat ederseniz giden kafilenin yüzde 20'si Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısından gidiyor. Bunun artırılması gerekiyor. Bunun başarılı olması için, ülkemizin dışarıda doğru temsil edilmesinin sağlanması için mutlaka devletle işbirliği yapmamız gerekiyor. Yıllardır başkanımızın dile getirmesi sonucu artık Spor Bakanlığı da bu konuda çalışmalara başladı. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde ülkemizi değer noktasında spora yatkın insanları daha küçükken seçeceğiz, her branşta yukarılara doğru taşıyacağız. Böyle olunca yurtdışından transfer yapmak için verdiğimiz paralara da ihtiyaç kalmayacak. O zaman Türkiye'nin insanı Türk ruhunu taşıyarak spor yapacak. Hem Türkiye'de hem dünyada bizi iyi temsil edecek." Konuşmaların ardından, okul bahçesinde bulunan potalar kurdele kesimiyle açıldı. Aziz Yıldırım, minik öğrencilerin getirdiği formaları imzaladı. Etkinlik, öğrencilerin potaların olduğu alanda yaptıkları gösteri maçının ardından sona erdi.