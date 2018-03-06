(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlığı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), ()





Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal, “Geçen hafta gösterdiğimiz mücadeleyi ve takım bütünlüğünü ortaya koymamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan istedim” dedi.



Aytemiz Alanyaspor, cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Berkan Emir katılmazken Emre Nefiz ise takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular ardından da istasyon çalışması yaptı. Son bölümde ise dar alanda taktik çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip antrenmanı tamamladı.



"UFAK DOKUNUŞLAR OLUMLU CEVAP VERDİ"



Teknik direktör Mesut Bakkal, takımla çıktığı ilk resmi maç olan Gençlerbirliği deplasmanından alınan 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi. İyi başlamanın kendisi için önemli olduğunu belirten Bakkal, “Özellikle dört haftalık yenilgi serisi sonrası takımın ve camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bu durum sonrası galibiyetle başlamış olmam benim için sevindirici oldu. Güzel bir kenetlenme, takımda yaptığımız ufak dokunuşlar olumlu cevap verdi” dedi.



"BİZİM İÇİN KAZANÇ"



Gençlerbirliği karşılaşmasının mücadeleli geçtiğini hatırlatan Bakkal, “Özellikle takım savunmasında ortaya konan mücadele inanılmazdı. İkili mücadelelerde bu haftaya baktığınız zaman Welinton, tüm ligde birinci sırada. Bu bizim için kazanç. Verilere bakılırsa, top kazanmada, ikili mücadelede, pozisyon üretmede üretken bir takım vardı. Zaten hücumda sorunumuz yoktu. Savunma yapmakta biraz tembelliğimiz vardı. Anlattık. Zaten oyuncu grubu da kaliteli. İyi takım olma yolunda, takım defansı yapma yolunda bir oyun oynadılar ve bu da bize galibiyet olarak döndü” diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNEMLİ"



Önlerinde 10 final haftası olduğuna dikkat çeken Mesut Bakkal, şöyle devam etti:



“İki hafta içeride maçımız var. Oyuncularıma da söyledim. Bu moralden sonra, bu iyi oyundan sonra böyle devam etmemiz gerekiyor. Özellikle hücum gücü iyi olan bir takımın bu denli bir defans yaptığı zaman bundan sonra mağlup olacağını pek düşünmüyorum ama bu derece özverili oynarsak -ki oynamamız gerekiyor- takım olarak bazı şeyleri ertelediklerinin farkındalardı ve bunu da yaptılar. Hepsine maçtan sonra da teşekkür ettim, şimdi de teşekkür ediyorum. Bu bize iyi bir moral oldu. Hemen döndük çalışmalara başladık. Şimdi iki gün sonra da Başakşehir maçı oynayacağız. Çok önemli bir maç. Özellikle bu iki maç bizim yerimizi de belli edebilir. Bizim geçen hafta gösterdiğimiz mücadeleyi ve takım bütünlüğünü ortaya koymamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan istedim. Zannederim bu hafta zaten taraftarın coşkusu bize inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. Özellikle burada gelip oynadığımız maçlarda bayağı bir baskı altında kalıyorduk. Bu hafta da aynı desteği göreceğimize inancımız tam. İnşallah bundan sonra hep beraber kazanmaya devam ederiz.”