(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor’a hazırlanıyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan idmanın ilki saat 10.00’da gerçekleşti. Taktik çalışan turuncu yeşilli takım, ikinci çalışmayı ise saat 15.00’de yaptı. Düz koşu ile başlayan ikinci idman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümü taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Cenk Ahmet ve Deniz Vural katılmadı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da izlediği antrenman sonrası turuncu yeşilli taraftarlar futbolculara muz ikram etti. ALTIN DEĞERİNDE PUAN Sportif Direktör Taner Savut, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek için çalışmaları sıkı şekilde sürdürdüklerini söyledi. Her puanın altın değerinde olduğunu belirten Savut, "Bizim için sıkıntılı geçen süreçten sonra yeni hocamızla çıktığımız ve evimizde oynadığımız Gençlerbirliği maçı büyük önem taşıyordu. Çok şükür istediğimiz sonucu aldık. Bu sonuç, takıma özgüven ve moral getirdi. Bu hafta deplasmandaki rakibimiz Trabzonspor, son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve özgüvenini tazelemiş olarak çıkacağız sahaya. Maça da böyle çıkacağız. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Lig artık daha çetin mücadelelere sahne oluyor. Dolayısıyla her puan altın değerinde. Bunun bilinciyle hazırlanıyoruz" dedi. LİG GİT GİDE ÇETİNLEŞİYOR Ligin ilk yarısında çok önemli maçlara ciddi eksiklerle yakalandıklarını kaydeden Savut, "Uzun zaman sonra tam kadro olarak hazırlanıyoruz. Bir futbolcumuzda sıkıtımız var. Cenk Ahmet dışında tam kadro çıkıyoruz sahaya. Tabi bu bizim için önemli, takımın da kendine güvenini yerine getiriyor. Sahaya da yansıyacağını düşünüyorum. Şu anda Emre Akbaba cezalı, yerine oynayacak arkadaşların da en az Emre kadar takıma katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Kayserispor 2 haftada Fenerbahçe ve Galatasaray’dan 6 puan aldı. Oyuncuların hanesinde ciddi artılar bunlar. Onlarda ikinci yarıya hoca değişikliğiyle başladı ve faydasını da gördüler. Adanaspor toparlanma sürecindeydi. Gaziantepspor hoca değişikliğiyle başladı. Alt sıradaki takımların daha da güçlenerek ikinci yarıya başladıklarını söyleyebiliriz. Bizi de buna, güçlenmeye dahil ederek konuşuyorum. Rizespor hocasıyla devam ediyor ama alt sıradaki takımlar artık kolay yenilenecek takım değil. Dolayısıyla lig git gide çetinleşiyor" diye konuştu. RAKİP AYIRT ETMİYORUZ Ligde rakip ayırt edecek durumda olmadıklarına dikkati çeken Savut, şöyle dedi: "Mücadeleler daha da çetin ve zor oluyor. Bu doğrultuda, bunun bilincinde olarak hazırlanıyoruz biz de karşılaşmalara. İnşallah karşılığını alıp beklediğimiz, hedeflediğimiz, arzuladığımız puanla ligi bitirmek istiyoruz. Şimdi dışarıdan bakıldığında ve sonuçlara bakıldığında deplasmanda az maç kazanmış gibi gözüküyor olabiliriz. Ama birçok maçın performansının sonuca yansımadığını düşünüyorum. Kazanabileceğimiz çok deplasman maçını küçük hatalarla mağlup bitirdik. Trabzon her halükarda zor bir deplasman, ama artık bundan sonraki süreçte rakip seçmek gibi bir lüksümüz yok. Rakip ayrıt etmek gibi bir durum söz konusu değil. Her maç için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Puan ya da puanlar için sahaya çıkıyoruz. Bu haftada öyle olacak."