(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Kalpar istifa etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, taraftarların kendisini istifaya davet ettiği Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası yönetime istifasını sundu. Acil toplanan yönetim kuruluyla karşılıklı anlaşan Kalpar ve ekibi Alanyaspor ile yolları ayırdı. Cumartesi günü oynanan ve Çaykur Rizespor'un 3 - 2 kazandığı maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar istifa kararı aldı. Rize maçının 70'inci dakikasından itibaren taraftarların istifaya davet ettiği Kalpar, bugün kulüp yönetimine toplantı talebini iletti. Kalpar'ın talebi üzerine saat 13.00'te Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu öncülüğünde yönetim ve teknik ekip toplantıyı girdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından yönetim ve Kalpar karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Toplantı sonrası Doğan Haber Ajansı'na () telefonla açıklama yapan Hüseyin Kalpar, "Bugün yönetimimize sunduğumuz toplantı teklifinin kabul edilmesiyle beraber masaya oturduk. Toplantıda yönetim kurulumuza istifamızı sunduk, kendileri de kabul etti. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başlarken, 23 Ocak'ta oynanacak Beşiktaş maçına takımı altyapı antrenörü Mustafa Camunak ve ekibinin hazırlayacağı belirtildi. Aytemiz Alanyaspor'da yönetim kurulunun saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında Hüseyin Kalpar ve ekibiyle bir araya gelerek resmi olarak istifayı duyuracağı kaydedildi. ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA TARAFTARLAR KALPAR'I İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI.. Hüseyin Kalpar, geçtiğimiz cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynanan maçta taraftarlaca yapılan istifa çağrısına şöyle yanıt vermişti: "3 sezondur başarılı bir grafik çiziyoruz. Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi, bir nankörlüktü. Nankörce davranış içerisindeler. İlk geldiğimde play off oynadık, ikinci geldiğimde lige çıktık, şu anda da 18 puanımız var. Rizespor'un bile 16 puanı oldu. Dolayısıyla zor günde, olumsuz günde taraftarların takımına sahip çıkması gerekir. Ben burada istifa etsem ne olur, etmesem ne olur? Ve onların söylemiyle istifa etmemem lazım zaten. Ben başkanım ve yönetimle anlaştım. Onların böyle bir talebi varsa, bunlar her zaman mümkündür. Ve en kolayı da bir an önce istifa etmektir. İşin kolayıdır bu ama bizim işimiz hep böyle devam ediyor. Dolayısıyla ben burada istenmiyorsam bunu sayın başkanımız ve sayın yönetim kuruluyla konuşuruz. Daha önce nasıl konuşarak, anlaşarak burada çalıştıysak, o şekilde de ayrılırız. Ama bir taraftarın, tribünün, hemen hemen büyük bölümü. İlk defa yaşıyorum ben böyle bir şeyi. Hiç yakışmadığını söylemek istiyorum. Böyle tezahürat yapan taraftarlar tam tersi takımlarına sahip çıkmaları gerekirdi. Tam tersi zor durumdaki takımlarını desteklemeleri gerekirdi. Bana o şekilde konuşmaları ne takıma fayda veriyor, ne kendilerine fayda veriyor, ne de bana bir fayda veriyor. Tamamen takıma zarar veren bir pozisyon içerisinde. Ha maç biter, herkes yazar, çizer konuşur ama maç oynanırken takımlarına sahip çıkmamaları bana göre çok doğru değildi ve bana da şu ana kadar yapılan en büyük nankörlüklerden birisi diye düşünüyorum. Kadro ve dizilişte hata yaptığımı düşünmüyorum."