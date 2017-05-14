(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, çok iyi oynadıklarını söyledi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic ise, "İki takım arasındaki en büyük fark Vagner Love'du, muhteşem oynadı" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Kardemir Karabükspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından her iki takım teknik direktörü maçı değerlendirdi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, oyuncularını iyi oyundan dolayı kutladı. Sahada iyi bir oyun çıkardıklarını belirten Susic, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok fırsat yakaladık, çok da gol attık. İlk yarı istediklerimizi yapamadık ama özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık. Takımımızın inanılmaz bir oyuncusu var, fenomen bir oyuncusu var; Vagner Love. Çalışmaya başladığımız ilk günden beri oyuncularımın özverisinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bugüne kadar çok özverili çalıştılar. Çok iyi takımımız var. 'Adam' diyebileceğimiz oyuncularımız var, karakterli oyuncularımız var. Çok büyük, profesyonel oyuncular. Bu saydıklarım sayesinde Alanyaspor seneye tekrar Süper Lig'de oynayacak" dedi.



"EN BÜYÜK FARK VAGNER LOVE"



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic ise maça çok iyi başladıklarını söyledi.



Maçın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Barisic, "İlk yarı çok iyi futbol oynadık. Pas oyunu ve çok iyi organize olan bir Karabük vardı, gol de bulduk. Fakat ilk yarının son iki dakikasında konsantrasyon eksikliğinde golü hediye ettik diyebilirim. İkinci yarıya Alanyaspor daha istekli ve agresif başladı ve bize sıkıntı yarattı. İki takım arasındaki en büyük fark Vagner Love'du, muhteşem oynadı" diye konuştu.