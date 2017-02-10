ENGİN ANAK/ALANYA(ANTALYA) () Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, ligin 20'nci haftasında sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki idman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Teknik direktör Safet Susic yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Cenk Ahmet katılmazken, futbolcular idmanın ikinci bölümünde dar alanda top kontrolü ve pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise dar alanda taktiksel maç yapan turuncu- yeşilli takım, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Aytemiz Alanyaspor- Gençlerbirliği maçı, yarın saat 13.00'da Bahçeşehir Okulları Arena Stadı'nda oynanacak.
(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
ENGİN ANAK/ALANYA(ANTALYA) () Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, ligin 20'nci haftasında sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki...
10 Şubat 2017 Cuma 19:00
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