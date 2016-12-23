(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Deniz, Omeruo, Sackey, Aissati, Guerrier katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. "GALATASARAY ZORLU RAKİP" Antrenman sonrasında gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Hüseyin Kalpar, Galatasaray maçının büyük önem taşıdığını söyledi. Deplasmanda oynayacakları maçın zorluğuna işaret eden Kalpar, “Devrenin son haftasına geldiğinizde eksiklikler fazlalaşıyor. Ama eksikliklerin arkasına sığınmak istemiyoruz. Oynamayan oyuncularım da görev aldığında görevlerini en iyi şekilde yapma isteğine, inancına sahipler. Bunu daha önceki haftalarda da yaşadık. Galatasaray maçına da iyi bir netice almak için gideceğiz. Dolayısıyla Galatasaray açısından da kolay bir bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlar kazanmak isteyecek biz de kaybetmek istemiyoruz" dedi. "EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ" Transfer çalışmalarına ilişkin soruya da cevap veren Hüseyin Kalpar, şöyle konuştu: "Şu anda transfer konusunda bir açıklama yapmam doğru olmaz. Maç bittikten sonra bunlar daha rahat konuşulur. Henüz devre arasına girmedik ve bir maçımız daha var. Yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Tabi ki kendi eksikliklerimizi biliyoruz. Çalışmalar da yapılıyor. Bu çalışmalar ışığında en iyi, en doğru transferi yaparız. Bu sadece benim isteğimle olmaz. Yönetimin ve camianın da görüş ve istekleriyle olur. Dolayısıyla en iyisi, en doğrusu nasıl olur bunun çalışması içerisinde olmak gerekir." "FAZLASINI HAK ETTİK" Zorlu rakiplerle oynayacakları maçlarda futbolcularının ekstra bir motivasyon içerisinde olduğunu anlatan Kalpar, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu maçlara futbolcular kendilerini çok daha iyi motive ediyor. Bize avantaj oluyor. İnşallah bunu Galatasaray maçında da değerlendiririz. Her maçı ayrı ayrı düşünüp hazırlanıyoruz. Galatasaray daha ayrı düşünülen bir maç. Oradan alınacak iyi bir netice bizi manevi olarak yukarılara taşır. Bunun bilinci içerisindeyiz. Puan olarak da iyi bir yere gelmiş oluruz. İlk yarı için 18- 20 puan hedeflemiştik. Bunun aslında fazlasını da hak ettik. Ama iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar oldu. 18 puan da kötü değil. Galatasaray maçından da iyi bir neticeyle dönersek iyi bir puan elde etmiş oluruz."